Защита историка-потрошителя Соколова будет жаловаться Познеру на травлю в СМИ

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Дело историка Соколова: Маньяк или жертва обстоятельств?»

9 ноября в Санкт-Петербурге был задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, который пытался избавиться от расчлененного трупа студентки, с которой он сожительствовал. Соколов признал свою вину в совершении преступления.

Адвокат историка в уголовном деле Александр Почуев рассказал о намерении защиты обратиться с жалобой на травлю Соколова в СМИ.

«Это, безусловно, трагедия. Данная ситуация послужила триггером для очередного обсуждения закона о домашнем насилии. Некоторые депутаты внесли законопроект об обязательном психическом обследовании преподавателей, что вызывает большие сомнения. Давайте тогда вообще всех граждан проверим. Всем внушается об ужасе данного события. Можно констатировать, что практически вынесен общественный вердикт. Роль СМИ и общественных деятелей в этом очень велика. Моего подзащитного как только не предлагали уже казнить. В программе на ТВ звучали недопустимые, как мне кажется, формы казни, как расчленить в ответ и так далее. Данное дело имеет большой общественный резонанс. У нас есть комиссия по этике в медиа, которую возглавляет Владимир Познер, мы планируем обратиться туда с соответствующей жалобой на некоторые СМИ. Многие из них, причем это довольно рейтинговые издания, в поиске некой наживы вторгаются в личные и интимные вопросы жизни человека и делают это достоянием общественности и мы как защитники считаем это недопустимым», - рассказал он.

В настоящее время историк содержится в СИЗО при психиатрической клинике имени Сербского в Москве для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Там он пробудет минимум до конца 2019 года.



