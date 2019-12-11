Адвокат Соколова назвал дату завершения психиатрической экспертизы

9 ноября в Санкт-Петербурге был задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, который пытался избавиться от расчлененного трупа студентки, с которой он сожительствовал. Соколов свою вину в содеянном признал и раскаялся. В настоящее время историк содержится в СИЗО при психиатрической клинике имени Сербского в Москве для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

На пресс-конференции информационного агентства «Национальная Служба Новостей» адвокат историка в уголовном деле Александр Почуев рассказал о предполагаемых сроках экспертизы.

«Вопрос со сроками психиатрической экспертизы решается экспертами, есть соответствующий приказ Минздрава, который определяет порядок подобных процедур. Его срок составляет 30 дней. По всем данным мы получаем начало января, но эксперты могут прийти к выводу, что им недостаточно времени, материалов, и это займет дополнительное время. Реально мы ожидаем результатов экспертизы к концу января», - заявил Почуев.

Ранее на пресс-конференции адвокат историка рассказал о мистике в преступлении, совершенном его подзащитным.

