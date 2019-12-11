Адвокат Соколова рассказал о мистической окраске громкого дела

На пресс-конференции информационного агентства «Национальная Служба Новостей» адвокат историка в уголовном деле Александр Почуев рассказал о мистических версиях преступления, которые находят место в воображении общественности.

«В деле очень много мистики. События происходят в местах, описанных Достоевским, где Раскольников зарубил топором старуху-процентщицу. Сама территория Петербурга Достоевского, сам факт события уму не поддается, поэтому в обывательских умах появляются кривотолки, что это не он сделал, а различные силы. Защите ежедневно приходят письма, в которых высказываются различные версии, зачастую мистической окраски», - добавил юрист.

До этого в ходе пресс-конференции Почуев рассказал о желании своего подзащитного написать книгу, посвященную убитой им возлюбленной.

