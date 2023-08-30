4.09.2023 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «CoViD-19 возвращается. Что ждать осенью?»

Осенью традиционно повышается риск заражения опасными вирусами и более агрессивным является вирус гриппа, утверждают врачи. По заявлению специалистов этой осенью россияне столкнутся с новым вариантом штамма гриппа H1N1, который способен вызывать пневмонию и тромбоз мелких сосудов легких. Помимо этого за последнюю неделю число случаев заражения коронавирусной инфекции в России увеличилось почти на 20%, об этом сообщили в оперштабе. По имеющимся данным, показатель заболеваемости CoViD-19 за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 2,82 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 19,6%. Рост зафиксирован в 46 регионах России. В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 60% за 28 дней. Около 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 17 июля по 13 августа, более 2,3 тыс. умерли.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

С чем связан рост заболеваемости CoViD-19?

Ожидается ли сильный рост заболеваемости CoViD-19 осенью в России?

Стал ли CoViD-19 менее опасным и почему отменили статус пандемии?

Какие меры следует соблюдать для минимизации заболеваемости?

Как сегодня проходит вакцинация от CoViD-19?

Ждать ли осенью масочный режим?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 10:30



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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