Онищенко дал советы, как пережить осеннюю вспышку гриппа и COVID-19
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН дал советы, как пережить осенний подъем гриппа и коронавируса.
«Что касается гриппа и коронавируса, нужно повысить интенсивность прививок, требовать от бизнеса, чтобы он этим занимался. Тогда все будет нормально. Не волнуйтесь, не паникуйте, прививайтесь, ведите здоровый образ жизни, нормально питайтесь, отдыхайте, соблюдайте режим. Мы с вами спокойно и уверенно пройдем подъем заболеваемости, который ожидается осенью и зимой», - отметил он.
Осенью традиционно повышается риск заражения опасными вирусами и более агрессивным является вирус гриппа, утверждают врачи. По заявлению специалистов этой осенью россияне столкнутся с новым вариантом штамма гриппа H1N1, который способен вызывать пневмонию и тромбоз мелких сосудов легких. Помимо этого за последнюю неделю число случаев заражения коронавирусной инфекции в России увеличилось почти на 20%, об этом сообщили в оперштабе.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН дал советы, как пережить осенний подъем гриппа и коронавируса.
«Что касается гриппа и коронавируса, нужно повысить интенсивность прививок, требовать от бизнеса, чтобы он этим занимался. Тогда все будет нормально. Не волнуйтесь, не паникуйте, прививайтесь, ведите здоровый образ жизни, нормально питайтесь, отдыхайте, соблюдайте режим. Мы с вами спокойно и уверенно пройдем подъем заболеваемости, который ожидается осенью и зимой», - отметил он.
Осенью традиционно повышается риск заражения опасными вирусами и более агрессивным является вирус гриппа, утверждают врачи. По заявлению специалистов этой осенью россияне столкнутся с новым вариантом штамма гриппа H1N1, который способен вызывать пневмонию и тромбоз мелких сосудов легких. Помимо этого за последнюю неделю число случаев заражения коронавирусной инфекции в России увеличилось почти на 20%, об этом сообщили в оперштабе.
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