Онищенко допустил, что США обвинят Москву в применении биологического оружия
Заслуженный врач России заявил, что Вашингтон мог применить «боевую рецептуру» в Польше и Харькове.
США могут обвинить Россию в применении биологического оружия на Украине, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Стало известно о вспышке легионеллеза в Польше, в городе, который является логистическим центром для Украины – там почти 200 случаев заболевания, порядка 20 умерших. Также вспышка отмечается в Харьковской области. Первоочередная версия – не применили ли боевые рецептуры американцы, легионеллёз в этом списке есть, они над ним работают давно. Пентагон сообщил, что возросла якобы угроза для американцев в этой области, в области биологической защиты. Я думаю, что американцы применили боевую рецептуру в Польше и в Харькове, чтобы начать информационную атаку, что они столкнулись с тем, что применено. Они обвинят нас в этом», - рассказал он.
Накануне украинские СМИ сообщили, что в результате вспышки легионеллеза в Харькове, два батальона ВСУ были госпитализированы. Также болезнь была зафиксирована и среди наемников из Польши.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Asia Times: «Сармат» изменит конфликт на Украине
- Банкоматы Ситибанка демонтируют до конца года
- Жителю Курской области дали 20 лет колонии за госизмену и сбыт наркотиков
- Аноним «заминировал» московские школы и торговые центры
- До 8,5 тысяч участников СВО и их детей зачислены в вузы по квоте
- Twitch оштрафовали на 13 млн рублей за отказ локализовать данные
- В НАТО призвали Армению присоединиться к альянсу
- Rzeczpospolita: Польша выдает Киеву украинцев-беженцев призывного возраста
- Ограбивший квартиру актрисы Рутберг задержан в Москве
- Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru