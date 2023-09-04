Онищенко допустил, что США обвинят Москву в применении биологического оружия

США могут обвинить Россию в применении биологического оружия на Украине, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Стало известно о вспышке легионеллеза в Польше, в городе, который является логистическим центром для Украины – там почти 200 случаев заболевания, порядка 20 умерших. Также вспышка отмечается в Харьковской области. Первоочередная версия – не применили ли боевые рецептуры американцы, легионеллёз в этом списке есть, они над ним работают давно. Пентагон сообщил, что возросла якобы угроза для американцев в этой области, в области биологической защиты. Я думаю, что американцы применили боевую рецептуру в Польше и в Харькове, чтобы начать информационную атаку, что они столкнулись с тем, что применено. Они обвинят нас в этом», - рассказал он.

Накануне украинские СМИ сообщили, что в результате вспышки легионеллеза в Харькове, два батальона ВСУ были госпитализированы. Также болезнь была зафиксирована и среди наемников из Польши.

