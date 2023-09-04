«Интенсивность увеличивается»: Онищенко предупредил об активизации коронавируса

Коронавирус активизируется по миру, в России подъем заболеваемости будет проходить в синергии с гриппом, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Коронавирус все время был, он просто сейчас активизируется, интенсивность увеличивается. Страны, с наибольшим количеством случаев за последнее время, это США и Китай. Нужно повышать интенсивность исследований, чтобы не пропустить новых подвидов. При этом почти все население мира имеет антитела к начальному варианту. Подъем заболеваемости будет, это будет в синергии с гриппом рассматриваться – нужно прививаться от гриппа. Что касается ковида и вакцинации, это надо решать в индивидуальном порядке», - заключил он.

Осенью традиционно повышается риск заражения опасными вирусами и более агрессивным является вирус гриппа, утверждают врачи. По заявлению специалистов этой осенью россияне столкнутся с новым вариантом штамма гриппа H1N1, который способен вызывать пневмонию и тромбоз мелких сосудов легких. Помимо этого за последнюю неделю число случаев заражения коронавирусной инфекции в России увеличилось почти на 20%, об этом сообщили в оперштабе.

