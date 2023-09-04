«Больницы и торговля»: Онищенко допустил введение масочного режима из-за гриппа
Врач-эпидемиолог заявил, что тотального масочного режима не будет, только в определенных городах и на объектах, где это необходимо.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что масочный режим нужно будет вводить в здравоохранении и торговли на пике заболеваемости гриппом.
«Пройдет неделя с начала обучения, начнется подъем заболевания гриппом. Потом начнется уже подъем настоящий, если мы еще плохо будем прививаться. Там мы будем вводить масочный режим, в тех городах, где необходимо, на объектах, где необходимо – в больницах, в поликлиниках будем требовать, в торговле. Это всегда было и будет. Тотально не будет, будем вводить там, где надо. Это объективно нужно», - рассказал он.
Осенью традиционно повышается риск заражения опасными вирусами и более агрессивным является вирус гриппа, утверждают врачи. По заявлению специалистов этой осенью россияне столкнутся с новым вариантом штамма гриппа H1N1, который способен вызывать пневмонию и тромбоз мелких сосудов легких. Помимо этого за последнюю неделю число случаев заражения коронавирусной инфекции в России увеличилось почти на 20%, об этом сообщили в оперштабе.
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