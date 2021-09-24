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Четвертая волна ковида: ждут ли Россию новые ограничения?

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Начало конференции

12:00

27 сентября 2021

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

27.09.2021 состоится пресс-конференция, посвященная росту заболеваемости COVID-19 

27.09.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Четвертая волна ковида: ждут ли Россию новые ограничения?»

Суточная смертность от COVID-19 вышла на рекордный уровень с начала пандемии. По сведениям источников в СМИ, в связи с ростом заболеваемости власти столицы рассматривают возможность возвращения QR-кодов в кафе и ресторанах, а также перевод части сотрудников на удаленный формат работы. Однако, по заявлениям официального представителя Кремля, Дмитрия Пескова, о новом локдауне в России речи не идет. Но несмотря на это, некоторые российские образовательные учреждения уже перешли на дистанционный формат обучения и в отдельных регионах снова вводятся антиковидные ограничения.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • С чем связан рост заболеваемости COVID-19?
  • Выработался ли уже в России «коллективный» иммунитет от COVID-19?
  • Чего ждать от четвертой волны и есть ли она?
  • Какие проявления новых штаммов ожидаются?
  • Планируется ли введение новых антиковидных ограничений?

Участники пресс-конференции:

  • Профессор вирусологии Института имени Гамалеи, российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн;
  • ﻿Врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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