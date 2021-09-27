«Политика кнута и пряника». Вирусолог призвал ввести обязательную вакцинацию

Россия заинтересована в продолжении и развитии отношений с Германией Политолог оценил инициативу дать право губернаторам избираться больше двух сроков подряд Путин в формате видеоконференции побеседовал с руководством партий, которые прошли в Госдуму Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины от COVID-19 "Бетувакс-Ков-2"