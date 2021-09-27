«Политика кнута и пряника». Вирусолог призвал ввести обязательную вакцинацию
Профессор Альтштейн в пресс-центре НСН призвал государство действовать более решительно, чтобы увеличить число вакцинированных.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил в пресс-центре НСН, что государство должно действовать жестче из-за существующей угрозы жизни людей.
«Я сторонник непопулярной точки зрения. Я считаю, что в условиях пандемии, поскольку жизни людей зависят от их поведения, государство должно применять более жесткие меры и в этом отношении проводить такую линию, с помощью политики кнута и пряника, чтобы добиться высокого уровня вакцинации. Если нужно изменить какие-то законы – можно это сделать. Нужно добиться того, чтобы люди вакцинировались так, как они вакцинируются в других цивилизованных странах», - подчеркнул вирусолог.
Ранее врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил в пресс-центре НСН, что в массовом недоверии к вакцинации виноваты покупатели поддельных сертификатов.
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