«Политика кнута и пряника». Вирусолог призвал ввести обязательную вакцинацию

Профессор Альтштейн в пресс-центре НСН призвал государство действовать более решительно, чтобы увеличить число вакцинированных.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил в пресс-центре НСН, что государство должно действовать жестче из-за существующей угрозы жизни людей.

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«Я сторонник непопулярной точки зрения. Я считаю, что в условиях пандемии, поскольку жизни людей зависят от их поведения, государство должно применять более жесткие меры и в этом отношении проводить такую линию, с помощью политики кнута и пряника, чтобы добиться высокого уровня вакцинации. Если нужно изменить какие-то законы – можно это сделать. Нужно добиться того, чтобы люди вакцинировались так, как они вакцинируются в других цивилизованных странах», - подчеркнул вирусолог.

Ранее врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил в пресс-центре НСН, что в массовом недоверии к вакцинации виноваты покупатели поддельных сертификатов.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ПандемияВакцинаВакцинация
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