Вирусолог оценил силу иммунитета у переболевших COVID-19

Вирусолог Альтштейн в пресс-центре НСН рассказал, что подтвержденных случаев повторного заражения COVID-19 немного.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил в пресс-центре НСН, что иммунитет к коронавирусу сохраняется на протяжении полугода.

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«Я видел дважды переболевших, это единицы из единиц. Достоверно подтвержденных случаев немного. Это вообще важный вопрос, обеспечивает ли инфицирование коронавирусом специфический иммунитет. Если этот иммунитет не сверхзначительный, не сверхположительный, то на полгода, на год этого иммунитета хватает. Это от заражения, но еще лучше от вакцины. Как минимум на полгода. У нас недостаточные знания на этот счёт, но официальная позиция Минздрава – это шесть месяцев», - пояснил ученый.

Ранее врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев объяснил в пресс-центре НСН, почему научная пропаганда проигрывает антипрививочникам.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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