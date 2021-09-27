«Справка-то осталась!» Инфекционист рассказал, кто подрывает доверие к вакцинам

Малышев в пресс-центре НСН напомнил, что купившие поддельный сертификат могут заболеть и умереть, но по документам будут считаться вакцинированными.

Врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил в пресс-центре НСН, что в массовом недоверии к вакцинации виноваты покупатели поддельных сертификатов.

Бывший главный инфекционист Москвы объяснил скачок COVID-19 в столице
«Мы говорим всё время: надо вакцинироваться, тот, кто вакцинирован, намного реже и легче болеет. А сейчас наблюдается что? Значительное количество, скажем так, хитроумных покупают сертификаты, трясут ими, потом заболевают, потом, не дай бог, летальный исход – но справка-то осталась! Отсюда огромное количество пересудов, что люди, которые вакцинированы, еще больше болеют и еще чаще имеют летальный исход. Это немаловажно. Я не знаю общее количество таких случаев по нашей стране, но вот только что во Франции обнаружили 32 тысячи поддельных сертификатов, а я думаю, в России их не меньше. Это как раз говорит о том, что люди раздувают эти случаи, а в результате это всё выливается в значительное количество сознательных отказов от прививки, якобы это может привести к неблагоприятному исходу. И об этом тоже всё время надо думать. Хотя наши медики знают – в 52 больницу в Москве, в больницу в Коммунарке поступает огромное количество невакцинированных, а вакцинированных – единицы. Да и то, это еще надо исследовать, в каких условиях была проведена [вакцинация]», - объяснил врач.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил «Радиоточке НСН», что россиянам не стоит опасаться новых ограничений, поскольку сейчас они уже не имеют смысла – медицина справляется с текущим количеством больных.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вакцина"Москва"Вакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры