«Справка-то осталась!» Инфекционист рассказал, кто подрывает доверие к вакцинам
Малышев в пресс-центре НСН напомнил, что купившие поддельный сертификат могут заболеть и умереть, но по документам будут считаться вакцинированными.
Врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил в пресс-центре НСН, что в массовом недоверии к вакцинации виноваты покупатели поддельных сертификатов.
«Мы говорим всё время: надо вакцинироваться, тот, кто вакцинирован, намного реже и легче болеет. А сейчас наблюдается что? Значительное количество, скажем так, хитроумных покупают сертификаты, трясут ими, потом заболевают, потом, не дай бог, летальный исход – но справка-то осталась! Отсюда огромное количество пересудов, что люди, которые вакцинированы, еще больше болеют и еще чаще имеют летальный исход. Это немаловажно. Я не знаю общее количество таких случаев по нашей стране, но вот только что во Франции обнаружили 32 тысячи поддельных сертификатов, а я думаю, в России их не меньше. Это как раз говорит о том, что люди раздувают эти случаи, а в результате это всё выливается в значительное количество сознательных отказов от прививки, якобы это может привести к неблагоприятному исходу. И об этом тоже всё время надо думать. Хотя наши медики знают – в 52 больницу в Москве, в больницу в Коммунарке поступает огромное количество невакцинированных, а вакцинированных – единицы. Да и то, это еще надо исследовать, в каких условиях была проведена [вакцинация]», - объяснил врач.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил «Радиоточке НСН», что россиянам не стоит опасаться новых ограничений, поскольку сейчас они уже не имеют смысла – медицина справляется с текущим количеством больных.
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