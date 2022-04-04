05.04.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бумага не стерпела. Ожидать ли дальнейшего дефицита?»

После введения санкций многие регионы России столкнулись с дефицитом офисной бумаги, кассовых лент и картона. Как говорят эксперты в некоторых регионах, лист формата А4 подорожал в 8 раз. В России началось бумажное безумие: в Твери белую офисную бумагу меняют на квартиру, в Ярославле задержали полицейских, которые пытались заработать на продаже офисной бумаги, а где-то офисную бумагу даже начали сдавать в ломбарды в России. Из ситуации пытаются выйти разными способами: началось производство офисной бумаги с меньшим количеством химикатов магазины, цвет которой на выходе будет значительно отличаться от привычного, а в это время магазины стали отказываться от печати чеков и перешли на электронные. Минпромторг заявил, что в апреле ситуация стабилизируется.

На пресс-конференции участники обсудят:

Почему случился резкий дефицит офисной бумаги, кассовых лент и картона?

Зачем производители стали резко повышать стоимость на эти товары?

Какие меры приняты ФАС в отношении нарушителей законодательства?

Участники пресс-конференции:

председатель правления Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром») Юрий Лахтиков ;

; член Общественного Совета Росприроднадзора, эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков;

генеральный директор «Картонный папа» Евгений Кудрявцев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

