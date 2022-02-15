16.02.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "Будущее за «аватаром»: Перспективы развития метавселенных в России".





Сводки СМИ пестрят заголовками, что одна за другой крупные компании по всему миру спешат внедрить у себя корпоративную метавселенную, в их развитие уже закладывают многомилионные бюджеты. Эксперты по метавселенным в России утверждают, что наша страна столкнется со сложностями, так как метавселенные сейчас прочно завязаны на технологии расчетов в криптовалютах, а они находятся в красной зоне на территории РФ. В связи с этим власти России задумались о регулировании VR и NFT-аватаров. По сообщениям СМИ, отдельного регулирования по этим вопросам пока нет нигде в мире, но в некоторых странах власти уже отмечают необходимость усиления контроля. Это связано с мошенничеством. Например, в январе стало известно, что в играх Minecraft появился неофициальный NFT-проект Blockverse, на котором пользователи могли бы создавать токены во время игры, а затем продавать их. Чтобы попасть на сервер, игроки должны были приобрести у разработчиков NFT: за восемь минут после начала продаж было продано 10 тыс. невзаимозаменяемых токенов, после чего создатели проекта исчезли, заработав около $1,2 млн.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:

Готова ли Россия к созданию метавселенных?

Что ожидает российский бизнес с внедрением метавселенной?

Какие профессии на рынке труда исчезнут с их появлением, а какие появятся?

Где на сегодняшний день можно обучиться работе в метавселенной?

Как можно определить мошенничество в виртуальной реальности?

Участники пресс-конференции:

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

Основатель и управляющий партнер компании MINDSMITH Руслан Юсуфов;

HR-эксперт Ильгиз Валинуров.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



