Аналитик объяснил, кому может быть интересна метавселенная
Основатель компании MINDSMITH Руслан Юсуфов отметил, что метавселенная стала ответом на назревшие в обществе проблемы - это инструмент для объединения людей и самореализации.
Метавселенная уже сейчас активно используется странами Азии – люди могут зарабатывать там приличные деньги, заявил основатель и управляющий партнер компании MINDSMITH Руслан Юсуфов в пресс-центре НСН.
«Для людей, которые живут в парадигме «у меня есть физический стол, физический квадратный метр, а все остальное – это выдумки миллениалов», для них это не имеет никакой ценности, они покрутят пальцем у виска. Но есть страны Юго-Восточной Азии, которые полностью за год перешли в формат «мы играем всей страной в компьютерную игру», что позволяет им обеспечить 2 тысячи долларов дохода на семью. Метавселенная становится инструментом – где можно работать, играть, вместе с художниками красить стены. Туда приходят новые люди, там можно зарабатывать – в криптовалютах. В метавселенных люди в огромных количествах будут задействованы в новых механиках, потому что старые механики не позволяют зарабатывать», - отметил он.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН заявил, что построение метавселенной без технологий 6G невозможно. По его словам, на сегодняшний день речь идет только о прототипе Metaverse.
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