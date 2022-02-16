HR-эксперт рассказал, как метавселенная изменит рынок труда

HR-эксперт Ильгиз Валинуров в пресс-центре НСН заявил, что метавселенная принципиально не изменит рынок труда, но потребует новых навыков и знаний для уже существующих профессионалов.

«Нужные специалисты для метавселенной уже есть сегодня, по сути, совершенно новые профессии не появятся. Появятся новые языки программирования и еще что-то – их надо будет изучать, 3D-моделирование и так далее. Я считаю, что рынок труда принципиально не изменится. Программисты подучатся новым программам, все равно кому-то надо будет выращивать тыкву, варить кофе и прочее. Не думаю, что люди будут весь день сидеть и спать в шлеме в ритуальной реальности», - отметил он.