HR-эксперт рассказал, как метавселенная изменит рынок труда
Ильгиз Валинуров отметил, что скоро профессия программиста потеряет свой престиж и статус, на передний план выйдет "креатив".
HR-эксперт Ильгиз Валинуров в пресс-центре НСН заявил, что метавселенная принципиально не изменит рынок труда, но потребует новых навыков и знаний для уже существующих профессионалов.
«Нужные специалисты для метавселенной уже есть сегодня, по сути, совершенно новые профессии не появятся. Появятся новые языки программирования и еще что-то – их надо будет изучать, 3D-моделирование и так далее. Я считаю, что рынок труда принципиально не изменится. Программисты подучатся новым программам, все равно кому-то надо будет выращивать тыкву, варить кофе и прочее. Не думаю, что люди будут весь день сидеть и спать в шлеме в ритуальной реальности», - отметил он.
Также Валинуров подчеркнул, что метавселенная превратит разработчиков и программистов в простых рабочих.
«По сути, программисты скоро будут рабочими. Работа программиста может перестать быть престижной, станет обыденной. А именно те, кто создает, архитекторы – их заработные платы будут расти», - добавил он.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН заявил, что построение метавселенной без технологий 6G невозможно. По его словам, на сегодняшний день речь идет только о прототипе Metaverse.
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