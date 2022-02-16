HR-эксперт рассказал, как метавселенная изменит рынок труда

Ильгиз Валинуров отметил, что скоро профессия программиста потеряет свой престиж и статус, на передний план выйдет "креатив".

HR-эксперт Ильгиз Валинуров в пресс-центре НСН заявил, что метавселенная принципиально не изменит рынок труда, но потребует новых навыков и знаний для уже существующих профессионалов.

«Нужные специалисты для метавселенной уже есть сегодня, по сути, совершенно новые профессии не появятся. Появятся новые языки программирования и еще что-то – их надо будет изучать, 3D-моделирование и так далее. Я считаю, что рынок труда принципиально не изменится. Программисты подучатся новым программам, все равно кому-то надо будет выращивать тыкву, варить кофе и прочее. Не думаю, что люди будут весь день сидеть и спать в шлеме в ритуальной реальности», - отметил он.

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Также Валинуров подчеркнул, что метавселенная превратит разработчиков и программистов в простых рабочих.

«По сути, программисты скоро будут рабочими. Работа программиста может перестать быть престижной, станет обыденной. А именно те, кто создает, архитекторы – их заработные платы будут расти», - добавил он.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН заявил, что построение метавселенной без технологий 6G невозможно. По его словам, на сегодняшний день речь идет только о прототипе Metaverse.

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