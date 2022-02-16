Аналитик призвал россиян не спешить с инвестициями в метавселенную

«Я призываю наших слушателей не бежать и сломя голову не покупать все подряд. Потому что этот хайп мы видели в 2017 году, когда биткоин внезапно вышел на страницы каждой газеты – люди продавали квартиры, брали долги, думая, что это золотая жила. Естественно, 90% проектов, которые были тогда, оказались мошенническими по своей природе, потому что кто-то хочет кого-то обмануть. Поэтому осторожнее с хайпом и перегретыми такими историями, то же самое сегодня происходит в NFT, будет происходить с виртуальной одеждой и землей возле Снуп Догга. Осторожнее с инвестициями, потому что это очень сложная тема», - предупредил он.



Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН заявил, что построение метавселенной без технологий 6G невозможно. По его словам, на сегодняшний день речь идет только о прототипе Metaverse.