Аналитик призвал россиян не спешить с инвестициями в метавселенную
Основатель MINDSMITH Руслан Юсуфов отметил, что покупка виртуальной одежды и недвижимости является хайпом, а не выгодным инвестированием.
Основатель и управляющий партнер компании MINDSMITH Руслан Юсуфов в пресс-центре НСН призвал не торопиться с покупкой виртуальной одеждой и земли рядом со знаменитостями.
«Я призываю наших слушателей не бежать и сломя голову не покупать все подряд. Потому что этот хайп мы видели в 2017 году, когда биткоин внезапно вышел на страницы каждой газеты – люди продавали квартиры, брали долги, думая, что это золотая жила. Естественно, 90% проектов, которые были тогда, оказались мошенническими по своей природе, потому что кто-то хочет кого-то обмануть. Поэтому осторожнее с хайпом и перегретыми такими историями, то же самое сегодня происходит в NFT, будет происходить с виртуальной одеждой и землей возле Снуп Догга. Осторожнее с инвестициями, потому что это очень сложная тема», - предупредил он.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН заявил, что построение метавселенной без технологий 6G невозможно. По его словам, на сегодняшний день речь идет только о прототипе Metaverse.
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