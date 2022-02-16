Интернет-омбудсмен: Построение метавселенной невозможно без 6G

Дмитрий Мариничев отметил, что на данный момент технологии позволяют сделать только прототип метавселенной. 

Построение метавселенной без технологий 6G невозможно, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

«Все это будет невозможно и пока это невозможно до тех пор, пока в нашу жизнь не придут новые средства телекоммуникаций – 5G и 6G. С приходом 6G можно говорить о метавселенной, на сегодняшних технологиях ее построить нельзя, можно сделать только прототип», - объяснил он.

Мариничев: Meta создаст новую интернет-реальность

СМИ сообщают, что одна за другой крупные компании по всему миру спешат внедрить у себя корпоративную метавселенную, в их развитие уже закладывают многомилионные бюджеты.

При этом эксперты по метавселенным в России утверждают, что наша страна столкнется со сложностями, так как метавселенные прочно завязаны на технологии расчетов в криптовалютах, а они находятся в красной зоне на территории РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТехнологииИнтернетДмитрий Мариничев
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