Интернет-омбудсмен: Построение метавселенной невозможно без 6G

СМИ сообщают, что одна за другой крупные компании по всему миру спешат внедрить у себя корпоративную метавселенную, в их развитие уже закладывают многомилионные бюджеты.

При этом эксперты по метавселенным в России утверждают, что наша страна столкнется со сложностями, так как метавселенные прочно завязаны на технологии расчетов в криптовалютах, а они находятся в красной зоне на территории РФ.

