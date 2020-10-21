22.10.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Болезнь здравоохранения: Какие реформы предстоят российской медицине?»

Пандемия коронавируса и связанный с ней кризис показали слабые стороны всего мирового здравоохранения. Даже США и некоторые ведущие европейские страны оказались не готовы к эпидемии. Всего было выявлено более 40 миллиона случаев заражения и более миллиона человек погибли во всем мире. Несмотря на оперативные меры, предпринимаемые Минздравом, Россия всё же столкнулась со множеством проблем в борьбе с коронавирусом. Начиная нехваткой коек в больницах и заканчивая возросшей смертностью среди обычных пациентов – больных сердечно-сосудистыми, онкологическими и эндокринными заболеваниями.

Законодатели и общественники подготовили целый ряд решений по реформированию российской системы здравоохранения, о которых расскажут в ходе пресс-конференции в пресс-центре ИА «НСН».

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов;

Основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин;

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8