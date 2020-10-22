Эксперт рассказал, сколько россияне тратят на медицину

«Объем платности медицины в России ужасающий. Под триллион рублей мы платим за медицинские услуги. Страхование должно обязательно включать лекарства, но в России этого нет. Для этого необходимо порядка 500 миллиардов рублей в год», - сказал он.



Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил о необходимости разработки концепции развития здравоохранения в России.

Гальперин в беседе с НСН позитивно оценил рокировку в руководстве российского здравоохранения. Он выразил надежду, что глава Минздрава Михаил Мурашко изменит политику министерства и приложит усилия к тому, чтобы реанимировать отечественную медицину.

