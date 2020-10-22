Эксперт рассказал, сколько россияне тратят на медицину
Основатель ОМС в России назвал в эфире НСН ужасающим стоимость медицины в стране и предложил расширить перечень бесплатных услуг.
Пандемия коронавируса выявила слабые стороны всего мирового здравоохранения. Несмотря на оперативные меры, предпринимаемые Минздравом, Россия также не стала исключением. После этого законодатели и общественники подготовили целый ряд решений по реформированию российской системы здравоохранения.
Основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин на пресс-конференции НСН «Болезнь здравоохранения: Какие реформы предстоят российской медицине?» рассказал, сколько россияне тратят денег на услуги врачей.
«Объем платности медицины в России ужасающий. Под триллион рублей мы платим за медицинские услуги. Страхование должно обязательно включать лекарства, но в России этого нет. Для этого необходимо порядка 500 миллиардов рублей в год», - сказал он.
Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил о необходимости разработки концепции развития здравоохранения в России.
Гальперин в беседе с НСН позитивно оценил рокировку в руководстве российского здравоохранения. Он выразил надежду, что глава Минздрава Михаил Мурашко изменит политику министерства и приложит усилия к тому, чтобы реанимировать отечественную медицину.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Названы вероятные места размещения новых военных баз Украины
- Голикова: дистанционка в школах должна быть частью обучения
- Ефремов отказался от одного из своих адвокатов
- Законопроекты по поправкам в Конституцию будут рассмотрены до конца 2020 года
- Нарышкин передал Лукашенко привет от Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru