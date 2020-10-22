Эксперт рассказал, сколько россияне тратят на медицину

Основатель ОМС в России назвал в эфире НСН ужасающим стоимость медицины в стране и предложил расширить перечень бесплатных услуг.

Пандемия коронавируса выявила слабые стороны всего мирового здравоохранения. Несмотря на оперативные меры, предпринимаемые Минздравом, Россия также не стала исключением. После этого законодатели и общественники подготовили целый ряд решений по реформированию российской системы здравоохранения.

Основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин на пресс-конференции НСН «Болезнь здравоохранения: Какие реформы предстоят российской медицине?» рассказал, сколько россияне тратят денег на услуги врачей.

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«Объем платности медицины в России ужасающий. Под триллион рублей мы платим за медицинские услуги. Страхование должно обязательно включать лекарства, но в России этого нет. Для этого необходимо порядка 500 миллиардов рублей в год», - сказал он.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил о необходимости разработки концепции развития здравоохранения в России.

Гальперин в беседе с НСН позитивно оценил рокировку в руководстве российского здравоохранения. Он выразил надежду, что глава Минздрава Михаил Мурашко изменит политику министерства и приложит усилия к тому, чтобы реанимировать отечественную медицину.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
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