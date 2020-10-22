В России призвали свернуть оптимизацию медицины на фоне COVID-19

Председатель движения «Гражданская солидарность» заявил на пресс-конференции в НСН, что Россия справляется с последствиями пандемии только благодаря советской медицине.

Пандемия коронавируса выявила слабые стороны всего мирового здравоохранения. Несмотря на оперативные меры, предпринимаемые Минздравом, Россия также не стала исключением. После этого законодатели и общественники подготовили целый ряд решений по реформированию российской системы здравоохранения.

В частности, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров призвал на пресс-конференции НСН «Болезнь здравоохранения: Какие реформы предстоят российской медицине?» свернуть оптимизацию здравоохранения в России.

Деньги не доходят! Врачи об оптимизации здравоохранения

«Нам нужно сворачивать оптимизацию всей системы медицины, которая была выстроена в Советском Союзе. Мы выдерживаем натиск пандемии только потому, что была выстроена такая система», - сказал он.

Специалист привел в пример ситуацию в Италии, которая тоже оптимизировала медицину, сократила койка-места, и в итоге не успевала спасать людей не только от коронавируса, но и от других болезней.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил о необходимости разработки концепции развития здравоохранения в России.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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