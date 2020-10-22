В России призвали свернуть оптимизацию медицины на фоне COVID-19

«Нам нужно сворачивать оптимизацию всей системы медицины, которая была выстроена в Советском Союзе. Мы выдерживаем натиск пандемии только потому, что была выстроена такая система», - сказал он.

Специалист привел в пример ситуацию в Италии, которая тоже оптимизировала медицину, сократила койка-места, и в итоге не успевала спасать людей не только от коронавируса, но и от других болезней.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил о необходимости разработки концепции развития здравоохранения в России.

