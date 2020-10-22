В Госдуме назвали недостатки страховой медицины в России

Пандемия коронавируса выявила слабые стороны всего мирового здравоохранения. Несмотря на оперативные меры, предпринимаемые Минздравом, Россия также не стала исключением. После этого законодатели и общественники подготовили целый ряд решений по реформированию российской системы здравоохранения.

В частности, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказал на пресс-конференции НСН «Болезнь здравоохранения: Какие реформы предстоят российской медицине?» о недостатках страховой медицины.

«Ожидалось, что страховая медицина станет дополнительным механизмом бюджетного финансирования для оказания помощи пациентам. Но 99% пациентов скажут, что к ним не обращались страховые компании. Поэтому эта функция никак не работает. Систему надо менять, но постепенно», - сказал он.