В Госдуме назвали недостатки страховой медицины в России

Страховые компании должны сами предлагать помощь пациентам, но этого не происходит, заявил на пресс-конференции в НСН первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья.

Пандемия коронавируса выявила слабые стороны всего мирового здравоохранения. Несмотря на оперативные меры, предпринимаемые Минздравом, Россия также не стала исключением. После этого законодатели и общественники подготовили целый ряд решений по реформированию российской системы здравоохранения.

В частности, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказал на пресс-конференции НСН «Болезнь здравоохранения: Какие реформы предстоят российской медицине?» о недостатках страховой медицины.

«Ожидалось, что страховая медицина станет дополнительным механизмом бюджетного финансирования для оказания помощи пациентам. Но 99% пациентов скажут, что к ним не обращались страховые компании. Поэтому эта функция никак не работает. Систему надо менять, но постепенно», - сказал он.

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил о необходимости разработки концепции развития здравоохранения в России.

Гальперин в беседе с НСН позитивно оценил рокировку в руководстве российского здравоохранения. Он выразил надежду, что глава Минздрава Михаил Мурашко изменит политику министерства и приложит усилия к тому, чтобы реанимировать отечественную медицину.

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ФОТО: pixabay.com
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