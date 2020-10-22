В Госдуме призвали тратить на здравоохранение не меньше, чем на оборону

«Средства, направляемые на здравоохранение, должны составлять не менее 5,6% (от ВВП - прим. НСН) - это до 600 миллиардов рублей. В чем Россия впереди всей планеты? В обороноспособности. Здравоохранение надо поднять на эту высоту. И в технологическом плане, и в объемах финансирования. Прежде всего, нужно решить кадровые проблемы», - отметил он.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил, что далеко не все медработники довольны тем, как осуществлялись выплаты в период эпидемии.

Между тем, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство направит на выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, более 11,2 млрд рублей. Контроль за выплатами поручили Минздраву.

