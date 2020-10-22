В Госдуме призвали тратить на здравоохранение не меньше, чем на оборону

Обеспечение российской медицины нужно поднять на уровень обороны, заявил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья.

Пандемия коронавируса выявила слабые стороны всего мирового здравоохранения. Несмотря на оперативные меры, предпринимаемые Минздравом, Россия также не стала исключением. После этого законодатели и общественники подготовили целый ряд решений по реформированию российской системы здравоохранения.

В частности, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказал на пресс-конференции НСН «Болезнь здравоохранения: Какие реформы предстоят российской медицине?», сколько нужно тратить на медицину для ее полноценного развития.

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«Средства, направляемые на здравоохранение, должны составлять не менее 5,6% (от ВВП - прим. НСН) - это до 600 миллиардов рублей. В чем Россия впереди всей планеты? В обороноспособности. Здравоохранение надо поднять на эту высоту. И в технологическом плане, и в объемах финансирования. Прежде всего, нужно решить кадровые проблемы», - отметил он.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил, что далеко не все медработники довольны тем, как осуществлялись выплаты в период эпидемии.

Между тем, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство направит на выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, более 11,2 млрд рублей. Контроль за выплатами поручили Минздраву.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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