16.09.2024 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Антирекорд рождаемости: как изменить демографическую ситуацию в стране?»

В России зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости — ниже, чем в 90-е годы. По данным Росстата, в первой половине 2024 года в стране родилось всего 599,6 тысяч детей. Это на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период в 2023 году. Тогда рождаемость уже была самой низкой с 1999 года, когда страна переживала последствия дефолта. Кроме того, в первом полугодии 2024 года ускорилась естественная убыль населения. Она составила 321,5 тысячи человек, что на 49 тысяч больше, чем за тот же период в 2023 году. Однако убыль населения частично компенсируется мигрантами, прирост которых составил 20,1%:

Напомним, что в июле 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коэффициент рождаемости в России очень сильно понизился и составляет 1,4 рождения на одну женщину, это самый низкий показатель за последние 18 лет (в 2006 году было зафиксировано 1,305 рождений, а антирекорд в новейшей истории страны принадлежит 1999 году – 1,16 рождений). При этом для простого воспроизводства населения необходимо достичь показателя 2,1.

Участники пресс-конференции:

первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;

независимый демограф Алексей Ракша;

репродуктолог, акушер-гинеколог, врач УЗД, ведущий специалист, медицинский директор GMS Эко Садовническая Алеся Львова.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какая на сегодняшний день демографическая обстановка в России?

Почему Россию ждет «черная демографическая дыра»?

Как развивается стратегия демографической безопасности страны?

Что помогает возродить и поддержать традиционные семейные ценности?

Почему молодежь становится чайлдфри?

Какова статистика абортов в России за последние годы?

С чем связано падение репродуктивного возраста женщины?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

