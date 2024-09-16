Депутат Буцкая: В регионах России начинают работать семейные МФЦ

В семейные МФЦ можно привести ребенка и оставить под присмотром няни, отметила в эфире НСН Татьяна Буцкая. 

В регионах России начали работать семейные МФЦ, где есть психологи, соцработники и социальные няни, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

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«В каждом регионе России уже начинают работать семейные МФЦ, где есть психологи, соцработники, которые по всем мерам поддержки вам помогут. Там есть социальные няни, вы можете прийти с ребенком туда, четыре часа за ребенком внимание будет, занятия с детьми… Реклама семейных МФЦ есть во всех регионах», - сказала Буцкая.

Ранее независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН заявил, что общее снижение численности населения России в 2024 году составит 550 тысяч человек, а в последующие годы этот показатель будет расти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МФЦСемья

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