Демограф предрек снижение численности населения РФ на 550 тысяч человек по итогам года

В следующие 10 лет, если ничего не изменится, численность населения России снизится на шесть миллионов человек, отметил в эфире НСН Алексей Ракша. 

Общее снижение численности населения России в 2024 году составит 550 тысяч человек, в последующие годы этот показатель будет расти, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.

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«В этом году у нас умрет 1 826 000 человек, родится 1 218 000. Таким образом, естественная убыль составит примерно 608 тысяч человек, 60 тысяч у нас будет миграционный прирост в этом году на постоянное место жительство. Общее снижение численности населения в этом году, видимо, составит 550 тысяч человек. В последующие годы эта цифра еще вырастет. В следующие 10 лет, если ничего не изменится, численность населения снизится на шесть миллионов, включая миграцию. Или на семь миллионов, если не включать миграцию», - сказал Ракша.

Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что к середине 2030-х годов в России можно ожидать повышенную рождаемость, потому что станет больше женщин, потенциально способных рожать, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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