Гинеколог Львова: Репродуктивная функция женщины идет на спад после 37 лет
До 35 лет вероятность наступления беременности хорошая, в 35-37 лет она начинает снижаться, отметила в эфире НСН Алеся Львова.
Репродуктивная функция женщины идет на спад после 37 лет, яйцеклетки имеют свой резерв, заявила репродуктолог, акушер-гинеколог, врач УЗД, ведущий специалист, медицинский директор «GMS Эко Садовническая» Алеся Львова в пресс-центре НСН.
«Яйцеклетки имеют свой запас, есть свой резерв. Считается, что до 35 лет вероятность наступления беременности и родов хорошая, в 35-37 чуть-чуть снижается, а с 37 лет уже горка вниз идет. Соответственно, в 40 лет нужно иметь 20-25 яйцеклеток, а в одном месяце только одна, чтобы родить здорового ребенка», - сказала Львова.
Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что к середине 2030-х годов в России можно ожидать повышенную рождаемость, потому что станет больше женщин, потенциально способных рожать, передает «Радиоточка НСН».
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