Демограф Ракша: Менее 3% новорожденных в России - это дети мигрантов

«МВД начинает закрывать статистику по миграции. Но, насколько я знаю, у нас в стране находится одномоментно примерно шесть миллионов иностранцев, из них большая доля – это туристы, студенты, родственники, бизнесмены. Недавно вышла свежая статистика – менее 3% всех рождающихся детей в России – это дети женщин, которые в стране не проживают постоянно. Это очень небольшая доля. Поэтому миграция в российской демографии играет гораздо меньшую роль, чем она играет в СМИ, прессе, политических страшилках и репортажах. Хорошо, чтобы миграция у нас играла большую роль в демографии, меньшую – в неприятных новостях», - сказал Ракша.

Он отметил, что на сегодняшний день в Россию массово едут только граждане Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

«По большому счету, осталось только три страны, жители которых до сих пор едут массово в Россию. Это Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Остальные либо не едут, либо отвыкли, либо уже почти все, кто хотел, приехали. Более того, из этих стран едут не самые высокообразованные люди», - добавил демограф.

Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что к середине 2030-х годов в России можно ожидать повышенную рождаемость, потому что станет больше женщин, потенциально способных рожать, передает «Радиоточка НСН».

