Демограф Ракша: Число россиянок, имеющих троих и более детей, увеличилось вдвое за 20 лет

23% женщин, имеющих троих и более детей – это очень неплохой показатель, он самый высокий для России за 50 лет, отметил в эфире НСН Алексей Ракша. 

Число женщин, имеющих троих и более детей, увеличилось в России вдвое за 20 лет, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.

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«23% женщин, имеющих троих и более детей – это очень неплохой показатель, он самый высокий для нашей страны за 50 лет, если не больше. Это выше среднего и по Европе, и по развитым странам, куда нас ООН относит. Эта цифра для поколения конца 80-х годов рождения. Для поколений 1970 года рождения эта доля была всего 12,6%. Таким образом, мы имеем почти удвоение этого показателя всего за 18-20 лет. Видимо, рост и дальше будет продолжаться, но уже не такой быстрый, к сожалению. До 51% нам как до Луны», - сказал Ракша.

Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что к середине 2030-х годов в России можно ожидать повышенную рождаемость, потому что станет больше женщин, потенциально способных рожать, передает «Радиоточка НСН».

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