Демограф Ракша: Число россиянок, имеющих троих и более детей, увеличилось вдвое за 20 лет
23% женщин, имеющих троих и более детей – это очень неплохой показатель, он самый высокий для России за 50 лет, отметил в эфире НСН Алексей Ракша.
Число женщин, имеющих троих и более детей, увеличилось в России вдвое за 20 лет, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.
«23% женщин, имеющих троих и более детей – это очень неплохой показатель, он самый высокий для нашей страны за 50 лет, если не больше. Это выше среднего и по Европе, и по развитым странам, куда нас ООН относит. Эта цифра для поколения конца 80-х годов рождения. Для поколений 1970 года рождения эта доля была всего 12,6%. Таким образом, мы имеем почти удвоение этого показателя всего за 18-20 лет. Видимо, рост и дальше будет продолжаться, но уже не такой быстрый, к сожалению. До 51% нам как до Луны», - сказал Ракша.
Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что к середине 2030-х годов в России можно ожидать повышенную рождаемость, потому что станет больше женщин, потенциально способных рожать, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер Дружинина назвала Гундареву и Евстигнеева талантливейшими артистами
- Лукашенко в преддверии Дня народного единства помиловал 37 человек
- Глава ОНФ: Почти 60% россиян хотели бы иметь больше детей
- Президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия йеменским хуситам
- Биржевые цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет
- Росгвардия уничтожила в Курской области скрывавшихся в лесу боевиков ВСУ
- Студенты Вышки «взломали» закулисье русского аналога Цирка Дю Солей
- Кандидатами на пост главы МОК стали семь человек
- В двух районах Курской области объявлена эвакуация
- Педагог из Челябинска рассказала, как пыталась остановить напавшего на детей ученика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru