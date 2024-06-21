24.06.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым на тему: «Мегаливни и смерчи: Какие аномалии подстерегают россиян этим летом»

Эксперты утверждают, что этот летний сезон обещает быть сложным с точки зрения погоды. Прогнозисты предупреждают о значительных отклонениях от климатической нормы, колебаниях температуры и резких изменениях погодных условий.

Например, с 17 июня в Центральную Россию пришел сильный циклон с Чёрного моря, который принес обильные и продолжительные осадки. В Москве был замечен смерч, что не свойственно для столицы.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

В связи с чем в столице стали появляться все чаще мегаливни и смерчи?

Стоит ли верить страшным прогнозам на лето 2024?

Какие климатические изменения произойдут по России?

Есть ли риск природных катаклизмов?

В каких регионах возможна засуха с лесными пожарами?

Какая погода будет сопровождать выпускников в этом году?

Смогут ли туристы насладиться погодой на российских курортах?

Ожидать ли аномальной жары этим летом?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам

+7 9035945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

