Разные «фишки»: Синоптик назвал разницу между тропическим дождем и мегаливнем
Александр Шувалов заявил НСН, что при тропическом ливне может выпасть до 120 мм осадков, в Москве рекорд зафиксирован на показателе в 65 мм.
При тропическом ливне может выпасть до 120 мм осадков, в Москве рекорд зафиксирован на показателе в 65 мм за 12 часов, а названия осадков давно стали фишками журналистов, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«Тропический ливень и мегаливень – это разные фишки от журналистов. Надо понимать, что очень сильные ливни – это когда более 50 мм осадков, больше 30 мм. Тропические ливни дают именно этот диапазон – от 30 до 100 или даже до 120 мм. Это просто сравнение дождей по количеству осадков. В Москве самый сильный дождь – это 65 мм за 12 часов», - объяснил он.
С глобальными изменениями климата следует ожидать увеличение вероятностей образования смерчей в разных регионах России, заявил ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН».
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