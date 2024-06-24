Разные «фишки»: Синоптик назвал разницу между тропическим дождем и мегаливнем

При тропическом ливне может выпасть до 120 мм осадков, в Москве рекорд зафиксирован на показателе в 65 мм за 12 часов, а названия осадков давно стали фишками журналистов, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Тропический ливень и мегаливень – это разные фишки от журналистов. Надо понимать, что очень сильные ливни – это когда более 50 мм осадков, больше 30 мм. Тропические ливни дают именно этот диапазон – от 30 до 100 или даже до 120 мм. Это просто сравнение дождей по количеству осадков. В Москве самый сильный дождь – это 65 мм за 12 часов», - объяснил он.

С глобальными изменениями климата следует ожидать увеличение вероятностей образования смерчей в разных регионах России, заявил ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН».

