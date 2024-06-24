Синоптик Шувалов: Значимых осадков в Москве до конца июня уже не будет
Александр Шувалов заявил НСН, что температура под конец первого летнего месяца не будет превышать 23 градусов.
В Москве значимых осадков до конца июня не ожидается, температура не будет превышать 23 градусов, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«До 20 июня температура в Москве была на три градуса выше и была дождливая погода. В конце месяца мы имеем преобладание более сухой погоды и с температурой не выше 23 градусов, что больше соответствует июньским показателям. Значимых осадков до конца июня уже не ожидается, в среду возможны кратковременные дожди»,- рассказал он.
Эксперты утверждают, что этот летний сезон обещает быть сложным с точки зрения погоды. Прогнозисты предупреждают о значительных отклонениях от климатической нормы, колебаниях температуры и резких изменениях погодных условий. Например, с 17 июня в Центральную Россию пришел сильный циклон с Чёрного моря, который принес обильные и продолжительные осадки. В Москве был замечен смерч, что несвойственно для столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru