Синоптик Шувалов: Значимых осадков в Москве до конца июня уже не будет

В Москве значимых осадков до конца июня не ожидается, температура не будет превышать 23 градусов, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«До 20 июня температура в Москве была на три градуса выше и была дождливая погода. В конце месяца мы имеем преобладание более сухой погоды и с температурой не выше 23 градусов, что больше соответствует июньским показателям. Значимых осадков до конца июня уже не ожидается, в среду возможны кратковременные дожди»,- рассказал он.

Эксперты утверждают, что этот летний сезон обещает быть сложным с точки зрения погоды. Прогнозисты предупреждают о значительных отклонениях от климатической нормы, колебаниях температуры и резких изменениях погодных условий. Например, с 17 июня в Центральную Россию пришел сильный циклон с Чёрного моря, который принес обильные и продолжительные осадки. В Москве был замечен смерч, что несвойственно для столицы.

