«До 28 градусов»: Выпускные в Москве и Санкт-Петербурге пройдут без дождей

Выпускников в Москве и Санкт-Петербурге ожидает жаркая летняя погода – до 28 градусов, дожди в этот знаменательный день возможны в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Очень теплая погода ждет выпускников этого года в средней полосе России, на северо-западе и на юге. В Санкт-Петербурге на 28 июня ожидается 27-29 градусов тепла днем, до 28 градусов днем ожидается в Москве и Подмосковье. Более прохладная погода в Поволжье и на Урале, здесь немного не повезет, температура около 20 градусов и довольно частые дожди. В день выпускных дожди ожидаются в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Самаре и Казани. На юге сохраняется жара, самые легкие наряды нужно будет использовать выпускницам», - рассказал он.

При тропическом ливне может выпасть до 120 мм осадков, в Москве рекорд зафиксирован на показателе в 65 мм за 12 часов, а названия осадков давно стали фишками журналистов, заявил ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

