Синоптик Шувалов предрек увеличение числа смерчей в России

С глобальными изменениями климата следует ожидать увеличение вероятностей образования смерчей в разных регионах России, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«С глобальными изменениями климата мы можем ожидать увеличение вероятностей образования смерчей в России. Не аллея торнадо, конечно, как в Северной Америке, но увеличение количества следует ожидать. В Москве смерчи были в 1904 году, а самый последний крупный в России сезон смерчей был 9 июня 40 лет назад. Смерчи интенсивно прошлись по Московской области, задели даже Шереметьево, сильно ударили по Ивановской и Владимирской областям», - отметил он.

С 17 июня в Центральную Россию пришел сильный циклон с Чёрного моря, который принес обильные и продолжительные осадки. В Москве был замечен смерч, что несвойственно для столицы, передает «Радиоточка НСН».

