Аномальные морозы: Как долго продлится зима?

9.02.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда на тему: Последние морозы: Как долго продлится зима?

Гидрометцентр России опубликовал на своём сайте прогноз о резком похолодании в московском регионе с 5 февраля, согласно которому всего за пять дней температура упадёт более чем на 20 градусов, опустившись до -26. Некоторые метеорологи и вовсе заявляют, что ночная температура на следующей неделе опустится до -30, отмечая, что таких аномальных морозов не было в столице почти 10 лет.

Какие максимальные морозы ожидаются этой зимой в России?

Как долго продлится зима?

Насколько холодным будет завершение зимнего сезона?

Где и когда ожидать ближайших метелей и снегопадов?

Какие регионы России сегодня наиболее благоприятны для туризма?

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

