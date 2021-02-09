В центральную Россию придет сильнейший снегопад
В конце текущей недели центральную Россию ждет сильнейший снегопад. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Последние морозы: Как долго продлится зима?» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«На фоне текущей холодной погоды намечается еще одна необычная ситуация. Сейчас с Балкан надвигается теплый циклон. Под его влиянием в Центральном федеральном округе будет сильный снегопад. Он начнется 11 февраля ближе к вечеру. И будет идти 12-13февраля. Выпадет от 20 до 30 мм снега. То есть высота снега увеличится на 30-40 см. Тяжелая ситуация будет и 14 февраля. Особенно для коммунальных служб. Снегопад приведет к транспортному коллапсу в Москве», - предупредил Вильфанд.
Ранее Гидрометцентр России опубликовал на своём сайте прогноз о резком похолодании в московском регионе с 5 февраля, согласно которому всего за пять дней температура упадёт более чем на 20⁰С, опустившись до -26⁰С.
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