Гидрометцентр пообещал Москве холодную середину февраля

В середине февраля в Москве будет холодно. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Последние морозы: Как долго продлится зима?» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На следующей неделе понижения температуры в Москве будут ниже -15⁰С. Неоднородной будет погода в Сибири. Происходит «пульсация» Восточно-Сибирского антициклона, в который будут попадать разные населенные пункты», - сказал Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд на онлайн-брифинге НСН заявил, что в конце текущей недели центральную Россию ждет сильнейший снегопад.

