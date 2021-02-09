Гидрометцентр пообещал Москве холодную середину февраля
В середине февраля в Москве будет холодно. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Последние морозы: Как долго продлится зима?» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«На следующей неделе понижения температуры в Москве будут ниже -15⁰С. Неоднородной будет погода в Сибири. Происходит «пульсация» Восточно-Сибирского антициклона, в который будут попадать разные населенные пункты», - сказал Вильфанд.
Ранее Роман Вильфанд на онлайн-брифинге НСН заявил, что в конце текущей недели центральную Россию ждет сильнейший снегопад.
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