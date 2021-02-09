В Гидрометцентре определили самых метеозависимых людей
Заслуживающих доверия данных о влиянии погоды на самочувствие нет. Такое мнение на онлайн-брифинге НСН «Последние морозы: Как долго продлится зима?» высказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Метеорологи - самые метеозависимые люди. Когда прогноз не оправдывается, настроение плохое, самочувствие плохое, депрессия. А вот когда прогноз оправдывается, все хорошо. Если серьезно, то хороших исследований по поводу метеозависимости нет. Есть фрагментарные данные. Точных данных, что именно погода влияет на самочувствие, вызывает головную боль, ломоту в костях тоже нет. Есть мнения, что сказываются перепады давления или резкая смена температуры. Но об этом лучше спрашивать медиков, а не метеорологов», - отметил Вильфанд.
Ранее Роман Вильфанд заявил НСН, что в конце текущей недели центральную Россию ждет сильнейший снегопад.
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