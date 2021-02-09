Гидрометцентр: Январь в России выдался необычно холодным

Январь в России оказался непривычно холодным, а в Москве – хмурым. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Последние морозы: Как долго продлится зима?» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Гидрометцентр пообещал Европейской России аномальное тепло

«В России январь оказался неожиданно холодным. Это уже непривычно на фоне глобального потепления. Причем ниже нормы на 2-4⁰С температуры были в Сибири, где наблюдался хорошо сформированный антициклон. А в европейской части России температуры были на 2-4⁰С выше нормы. Разделом оказался Урал. В Москве январь был самым хмурым за долгое время. За месяц солнце в столице сияло только 10 часов», - рассказал Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе температура в Центральной России будет на восемь градусов ниже нормы.

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