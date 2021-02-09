Гидрометцентр: Январь в России выдался необычно холодным

«В России январь оказался неожиданно холодным. Это уже непривычно на фоне глобального потепления. Причем ниже нормы на 2-4⁰С температуры были в Сибири, где наблюдался хорошо сформированный антициклон. А в европейской части России температуры были на 2-4⁰С выше нормы. Разделом оказался Урал. В Москве январь был самым хмурым за долгое время. За месяц солнце в столице сияло только 10 часов», - рассказал Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе температура в Центральной России будет на восемь градусов ниже нормы.

