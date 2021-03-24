25.03.2021 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Активная позиция»: ЛГБТ-пропаганда и выборы в Госдуму».

В Госдуме в ходе парламентских слушаний по проблемам демографии было предложено ужесточить ответственность за пропаганду «нетрадиционных отношений». Депутаты предложили внести изменения в федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и ужесточить ответственность за пропаганду ЛГБТ. Сейчас штрафы за данное нарушение варьируются от 5 тысяч рублей до миллиона. При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет. А значит, у них есть право и на политическое представительство в российском парламенте, считают активисты в преддверии осенних выборов в Госдуму.

Кому отдаст свои голоса ЛГБТ-сообщество на выборах в Госдуму осенью 2021 года?

Ужесточение наказания за ЛГБТ-пропаганду: мифы и реальность?

Как отличить пропаганду от личной жизни?

Взаимодействие депутатов с представителями сексуальных меньшинств в рабочих группах парламента?

Какую политическую партию готово поддержать ЛГБТ-сообщество на выборах?

Участники пресс-конференции:

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов;

Феминистка и политесса, ЛГБТ-активистка Татьяна Сухарева.

Юристы

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

· Использование текстовых, аудио- и видеоматериалов опубликованных на сайте NSN.fm или на официальных страницах информационного агентства "Национальная Служба Новостей"в социальных сетях, платформах и сервисах, допускается только с обязательным указанием первоисточника - ИА НСН, а также с гиперссылкой на сайт NSN.fm, как источник информации.

