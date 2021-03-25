«Чревато посадкой». ЛГБТ-активисты пожаловались на политические преследования в России

В Госдуме в ходе парламентских слушаний по проблемам демографии было предложено ужесточить ответственность за пропаганду «нетрадиционных отношений». Депутаты предложили внести изменения в федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и ужесточить ответственность за пропаганду ЛГБТ. Сейчас штрафы за данное нарушение варьируются от пяти тысяч рублей до миллиона. При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет. А значит, у них есть право и на политическое представительство в российском парламенте, считают активисты в преддверии осенних выборов в Госдуму.

Феминистка и политесса, ЛГБТ-активистка Татьяна Сухарева рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что в России попытки членов ЛГБТ-сообщества участвовать в выборах чреваты уголовным преследованием.

«Любая попытка со стороны ЛГБТ-сообщества баллотироваться в Госдуму чревата посадкой», - заявила она.

По ее словам, любая личность, которая не согласована властями, «при попытке избраться может подвергнуться уголовному преследованию», - уверена Сухарева.

ЛГБТ-активистка Полина Бакгоф развила ее мысль и тоже пожаловалась на преследования.

«Часть ЛГБТ-сообщества вынуждены уезжать из страны. их убивают в Чечне, их преследуют за пропаганду (дело Юли Цветковой). мне кажется, что количество участников ЛГБТ-сообщества не зависит от пропаганды», - считает она.

Сухарева в этой связи напомнила о нередком на Северном Кавказе обычае женского обрезания.

«Многолетняя гетеропропаганда сформировала безальтернативные взгляды. в той же Чечне и Дагестане женская кастрация фактически легализованы», - сказала она.

Депутат Госдумы Виталий Милонов с ней не согласился.

«Я попрошу СК проверить ваши слова на предмет клеветы. Вы оскорбляете моих товарищей из Чечни», - отреагировал он на слова Сухаревой.

По его словам, российские законы направлены исключительно на защиту детей.

«В наш парламент люди приходят одетые и занимаются государственной службой. Среди моих друзей таких позорников нет, однако я вполне допускаю, что есть люди со своей частной личной жизнью. но распахивать одеяло мы не просим. Речь идет исключительно о детях. У взрослого человека есть вполне нормальная реакция - отдать этих людей в дурдом, ведь гормональный фон сильно влияет на взгляды подростков», - сказал парламентарий.

Милонов считает, что представители ЛГБТ-сообщества виновны в том, что принесли в наш мир СПИД, а саму ЛГБТ-идеологию он назвал идеологией ненависти к жизни.

«Тетки обычно из-за СПИДа вешаются или уезжают в Литву, мы говорим о пропаганде среди детей. общество выражает свою однозначную позицию по этому поводу. это наше суверенное право - защитить наших детей от их влияния», - уверен депутат.

Некий баланс между этими позициями попытался внести заслуженный адвокат, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Он предположил, что КПРФ, выступая с этой инициативой, пытается набрать очки в предвыборный год, не имея иных способов коммуницировать со своей аудиторией.

«Когда был принят этот закон о запрете гей-пропаганды, президент России Владимир Путин сказал, что однополые браки не производят детей, а в России тяжелая демографическая ситуация. Я не думаю, что это ужесточение имеет под собой какую-то реальную перспективу», - уверен он.

Адвокат напомнил, что на сегодняшний день в России осталась одна ЛГБТ-организация, остальные все закрылись.

«Конституционный суд дал толкование этой норме: пропаганда - целенаправленное воздействие на несовершеннолетних с целью агитации или навязывания. Иностранцев карают более жестко, россиян гораздо меньше. право на ассоциации ограничены, но тем не менее одна есть, право на собрания также запрещены. Я считаю, что конституционное право на мирное собрание должно быть осуществлено, однако оно сейчас ограничено. Бракосочетание между людьми одного пола также запрещено», - описал ситуацию Трунов.

Вместе с тем он отметил, что ЛГБТ-сообщество представлено на выборах.

«В партии «Яблоко» в руководстве находятся несколько членов ЛГБТ-сообщества, они привлекают их для различных акций, поэтому члены ЛГБТ-сообщества все-таки представлены на выборах, за них можно проголосовать», - заявил юрист.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН объяснил, что такое правильная семья.

