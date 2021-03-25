ЛГБТ-активистка заявила о готовности проголосовать за Оксану Пушкину
Феминистка и политесса, ЛГБТ-активистка Татьяна Сухарева рассказала на пресс-конференции НСН, что готова голосовать за депутата Госдумы от «Единой России» Оксану Пушкину.
В Госдуме в ходе парламентских слушаний по проблемам демографии было предложено ужесточить ответственность за пропаганду «нетрадиционных отношений». Депутаты предложили ужесточить ответственность за пропаганду ЛГБТ-отношений. Сейчас штрафы варьируются от пяти тысяч до миллиона рублей.
Феминистка и политесса, ЛГБТ-активистка Татьяна Сухарева рассказала на пресс-конференции НСН, что готова голосовать за депутата Госдумы от «Единой России» Оксану Пушкину.
«Я буду смотреть на личность во время выборов. Во всех партиях есть и сексисты, и гомофобы. я бы проголосовала за Оксану Пушкину. Хоть она и в ЕР. я буду голосовать за кандидата, который будет выступать против антиЛГБТ-пропаганды», - отметила она.
Ранее Сухарева в ходе пресс-конференции НСН рассказала, что никакой ЛГБТ-пропаганды не существует.
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