«Бредовый закон». ЛГБТ-активисты обрушились с критикой на Милонова

«Я считаю, что это все на пустом месте. Никакой ЛГБТ-пропаганды я не вижу. Наоборот, идет навязывание традиционных отношений. Отношения между двумя людьми - их личное дело. Простите, но идея того, что муж должен стоять во главе семьи, мне не близка. мне такой семьи не надо. Я могу сказать, что все, кто обращается к нам по поводу домашнего насилия, состоят в традиционных отношениях. Почему государство за нас решает, как нам жить? Пока депутаты принимают этот идиотский закон, на зону направляются геи», - посетовала она.

Сухарева призвала депутатов почитать европейскую конвенцию, а предлагаемые поправки с ужесточениями наказания за гей-пропаганду назвала «бредовым законом».

«Я не хочу, чтобы мне навязывали, как жить! Если вы хотите запретить одну пропаганду, то тогда нужно запретить и другую пропаганду. Людей от навязывания традиционных ценностей уже тошнит. Если люди хотят завести семью, то никакая пропаганда не изменит их решение. Женщины не хотят рожать не потому, что они лесбиянки. Они не хотят гробить свое здоровье, свою карьеру, это никак не связано с ориентацией», - считает она.

Ее поддержала ЛГБТ-активистка Полина Бакгоф, которая заявила о негативном отношении к законам об ЛГБТ-пропаганде и подчеркнула, что члены сообщества не выбирают свою ориентацию.

«Я резко негативно отношусь к подобным законам. С моей точки зрения, ЛГБТ-пропаганды не существует. Никто никогда не видел прямой агитации. Те, кто становится частью ЛГБТ-сообщества, понимают, насколько тяжело быть представителем ЛГБТ в России», - сказала она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН объяснил, что такое правильная семья.

