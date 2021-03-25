«Урановые рудники». Милонов призвал посылать ЛГБТ-активистов на каторгу

В Госдуме в ходе парламентских слушаний по проблемам демографии было предложено ужесточить ответственность за пропаганду «нетрадиционных отношений». Депутаты предложили внести изменения в федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и ужесточить ответственность за пропаганду ЛГБТ. Сейчас штрафы за данное нарушение варьируются от 5 тысяч рублей до миллиона. При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет. А значит, у них есть право и на политическое представительство в российском парламенте, считают активисты в преддверии осенних выборов в Госдуму.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в ходе пресс-конференции НСН рассказал, как он предлагает бороться с развращением малолетних.

«С моей точки зрения, настала пора для ужесточения ряда статей. это связано с осуществлением пропаганды в интернете. если мы говорим о работающих организациях ЛГБТ, которые не особо скрываются и занимаются прямой пропагандой этой дряни среди наших детей. Климову и ее соратниц я бы посадил пожизненно. Они лезут в социальных сетях к нашем детям с этим идиотизмом, как это происходит в группе «Дети 404». Административное наказание для подобной деятельности - слишком мягко. Этим должен заниматься СК. Я считаю, что те, кто занимаются этим, должны сидеть в тюрьме, как сидят насильники и маньяки. Регулярное администрирование этих групп - это уже не административное нарушение. не нужно этих людей приписывать к нашим пьянчужкам и тем, кто переходит дорогу на красный свет. по тяжести это никак нельзя сравнить. Для них специальные лагеря нужно сделать, смешанные с урановыми рудниками, для ЛГБТ-пропагандистов должна быть каторга», - сказал депутат.

По его мнению, все, что связано с ЛГБТ-жизнью, связано с психологическими нарушениями.

Ранее Милонов в интервью НСН объяснил, что такое правильная семья.

