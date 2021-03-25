«Урановые рудники». Милонов призвал посылать ЛГБТ-активистов на каторгу
Депутат Госдумы на пресс-конференции НСН рассказал, как он предлагает бороться с развращением малолетних.
В Госдуме в ходе парламентских слушаний по проблемам демографии было предложено ужесточить ответственность за пропаганду «нетрадиционных отношений». Депутаты предложили внести изменения в федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и ужесточить ответственность за пропаганду ЛГБТ. Сейчас штрафы за данное нарушение варьируются от 5 тысяч рублей до миллиона. При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет. А значит, у них есть право и на политическое представительство в российском парламенте, считают активисты в преддверии осенних выборов в Госдуму.
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в ходе пресс-конференции НСН рассказал, как он предлагает бороться с развращением малолетних.
«С моей точки зрения, настала пора для ужесточения ряда статей. это связано с осуществлением пропаганды в интернете. если мы говорим о работающих организациях ЛГБТ, которые не особо скрываются и занимаются прямой пропагандой этой дряни среди наших детей. Климову и ее соратниц я бы посадил пожизненно. Они лезут в социальных сетях к нашем детям с этим идиотизмом, как это происходит в группе «Дети 404». Административное наказание для подобной деятельности - слишком мягко. Этим должен заниматься СК. Я считаю, что те, кто занимаются этим, должны сидеть в тюрьме, как сидят насильники и маньяки. Регулярное администрирование этих групп - это уже не административное нарушение. не нужно этих людей приписывать к нашим пьянчужкам и тем, кто переходит дорогу на красный свет. по тяжести это никак нельзя сравнить. Для них специальные лагеря нужно сделать, смешанные с урановыми рудниками, для ЛГБТ-пропагандистов должна быть каторга», - сказал депутат.
По его мнению, все, что связано с ЛГБТ-жизнью, связано с психологическими нарушениями.
Ранее Милонов в интервью НСН объяснил, что такое правильная семья.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 221 / сут.
Умерли
96 612+393 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 881 / сут.
- Производство вакцины «КовиВак» стартовало в России
- Музыкант Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках
- В Крыму сформируют новый полк ВДВ
- Силовики задержали жителей Сочи за вербовку в «Свидетели Иеговы»
- «Никаких побочных эффектов». Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru