16.07.2021 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Афганская катастрофа: почему Россия начала беседу с террористами?»

По итогам договорённости между запрещённой в России террористической организацией «Движение Талибан» и американскими властями из Афганистана массово выводятся ВС США и других государств. Этот процесс происходит на фоне активизации террористов и даже в США некоторые эксперты, считают это ещё одним поражением Америки. В ООН же утверждают, что Афганистан приближается к гуманитарной катастрофе, отмечая, что только в первом квартале этого года число жертв среди гражданского населения выросло на 29% по сравнению с предыдущим. Россия же в свою очередь вступила в переговоры с талибами, объясняя это стратегической необходимостью и обеспечением безопасности на азиатских рубежах. Конфликт в Афганистане в Госдуме считают «внутренними делами» страны и заявляют о невмешательстве. Представители запрещённого в РФ «Талибана» же, во время своего визита в Москву, обратились к российским властям с требованием об отмене санкций против себя и обещая не нарушать границы стран-соседей Афганистана.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут о причинах установления диалога между российскими властями и террористами, а также о будущем Афганистана.

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа;

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

