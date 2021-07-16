Переговоры с талибами помогут обезопасить Россию от ИГИЛ
Тем для переговоров с террористическим организациями очень много, большинство из них останутся «за кадром», сказал на пресс-конференции в НСН Иосиф Линдер.
Одной из целей переговоров Москвы сдвижением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) является недопущение появления на территории России других террористических группировок, заявил на пресс-конференции в НСН президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.
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«На самом деле, переговоры (с талибами - прим. НСН) начались не сейчас, они ведутся много лет, по крайней мере, с 2014 года проводятся гласные и негласные консультации и переговоры. Только не надо путать, что есть боевики организации, военная структура, а есть политическая. Поэтому был создан специальный офис в Дохе, который ведет на международном уровне переговоры. Не вести переговоры Россия в данном случае не может. Со всеми организациями, имеющими военный, политический, в том числе, и террористические вес, необходимо вести как гласные, так и негласные переговоры. Тем для переговоров очень много. Большинство из них останутся «за кадром», но самое главное, что нужно решать России – это обеспечение безопасности наших ближайших соседей, непересечение границы, неразвитие террористической активности на прилегающей территории и недопущение появления на территории РФ новых террористических группировок, в частности ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН)», - сказал Линдер.
При этом он отметил, что во времена всех военных конфликтов талибы стараются не выходить за рамки Афганистана.
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