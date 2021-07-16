В Госдуме опасаются, что в Афганистане начнется «гражданская резня»

«Ситуация в Афганистане не может прийти к завершению, если обе стороны конфликта о чем-то не договорятся. Наши контакты с талибами были, в первую очередь, направлены на то, чтобы попытаться усадить за стол переговоров талибов и правительство Афганистана. Только путем переговоров сегодня можно прийти к какому-то решению, иначе этот конфликт может перерасти в гражданскую резню, перестать быть конфликтом афганским и стать международным», - сказал Чепа.

Делегация катарского политического офиса «Талибана» прибыла в Москву 8 июля. Визит представителей движения продлился два дня. Талибы провели встречу со спецпредставителем президента России по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД РФ Замиром Кабуловым.