В Госдуме опасаются, что в Афганистане начнется «гражданская резня»

Если стороны конфликта в Афганистане не договорятся, он может перерасти в международный, сказал Алексей Чепа на пресс-конференции в НСН.

Приглашая в Москву представителей движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), Россия хотела добиться, чтобы стороны конфликта в Афганистане сели за стол переговоров, заявил на пресс-конференции в НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Не боевики, а «элита». Эксперт оправдал визит «Талибана» в Москву

«Ситуация в Афганистане не может прийти к завершению, если обе стороны конфликта о чем-то не договорятся. Наши контакты с талибами были, в первую очередь, направлены на то, чтобы попытаться усадить за стол переговоров талибов и правительство Афганистана. Только путем переговоров сегодня можно прийти к какому-то решению, иначе этот конфликт может перерасти в гражданскую резню, перестать быть конфликтом афганским и стать международным», - сказал Чепа.

Делегация катарского политического офиса «Талибана» прибыла в Москву 8 июля. Визит представителей движения продлился два дня. Талибы провели встречу со спецпредставителем президента России по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД РФ Замиром Кабуловым.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Алексей ЧепаТалибанАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры