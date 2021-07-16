В Госдуме опасаются, что в Афганистане начнется «гражданская резня»
Если стороны конфликта в Афганистане не договорятся, он может перерасти в международный, сказал Алексей Чепа на пресс-конференции в НСН.
Приглашая в Москву представителей движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), Россия хотела добиться, чтобы стороны конфликта в Афганистане сели за стол переговоров, заявил на пресс-конференции в НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Ситуация в Афганистане не может прийти к завершению, если обе стороны конфликта о чем-то не договорятся. Наши контакты с талибами были, в первую очередь, направлены на то, чтобы попытаться усадить за стол переговоров талибов и правительство Афганистана. Только путем переговоров сегодня можно прийти к какому-то решению, иначе этот конфликт может перерасти в гражданскую резню, перестать быть конфликтом афганским и стать международным», - сказал Чепа.
Делегация катарского политического офиса «Талибана» прибыла в Москву 8 июля. Визит представителей движения продлился два дня. Талибы провели встречу со спецпредставителем президента России по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД РФ Замиром Кабуловым.
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