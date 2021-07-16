«Хоть с чертом, хоть с Аль-Каидой». Россия не будет делать исключений в переговорах с террористами
Визит в Москву делегации талибов не говорит о том, что они «лучше» других террористов и для них сделали исключение, заявил на пресс-конференции в НСН Иосиф Линдер.
Ради отстаивания интересов страны могут вестись переговоры с любой террористической организацией, заявил на пресс-конференции в НСН президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.
«Если надо отстаивать наши интересы, это будет решаться на любом уровне. Специальная уполномоченная структура будет вести переговоры со всеми, это происходит, происходило и будет происходить. Спецслужбы существуют ровно столько, сколько существует цивилизация. «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что, но найди». Любая спецслужба будет выполнять эту работу не в рамках мидовской деятельности, а в рамках своей негласной деятельности. И переговоры они будут вести хоть с чертом, хоть с кем угодно, вне зависимости, признана эта структура террористической или нет. Причем, как в конституционных рамках, так и в рамках экстраконституционной деятельности. Полномочия на такую деятельность у спецслужб любого государства всегда есть. Если необходимость будет, переговоры будут вестись с любой организацией - и с «Аль-Каидой», и с талибами, и с ИГИЛ (запрещенные в РФ террористические организации – прим. НСН)», - сказал Линдер.
Как сообщалось, делегация катарского политического офиса «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) прибыла в Москву 8 июля. В ходе переговоров представители «Талибана» пообещали не нарушать границы стран-соседей Афганистана в Центральной Азии. Кроме того, движение просило российские власти об исключении из санкционного списка Совбеза ООН.
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