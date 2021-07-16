Мины замедленного действия. Запад поддерживал афганский наркотрафик

Вопрос о борьбе с наркотрафиком может быть поднят во время переговоров Москвы с талибами, заявил на пресс-конференции в НСН Алексей Чепа.

США не заинтересованы в выстраивании Россией добрососедских отношений с Афганистаном, заявил на пресс-конференции в НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Главное для России – это защита наших рубежей. И во избежание раздувания конфликтов в сопредельных с нами государствах-партнерах по ОДКБ мы должны предпринимать все возможные шаги для урегулирования этого вопроса (афганского - прим. НСН). Наши задачи абсолютно понятны, у американцев – совсем другие задачи. Уходя, они оставляют там большое количество мин замедленного действия и будут препятствовать выстраиванию нами добрососедских отношений с Афганистаном», - сказал Чепа.

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При этом он высказал мнение, что в числе тем переговоров России с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) может быть и вопрос о борьбе с наркотрафиком.

«Международные законы будут действовать в рамках вопросов, которые с талибами будут тоже в какое-то время обсуждаться. Это, например, вопрос о наркотрафике. Есть общепринятые мировые стандарты, и мы их, конечно, будем придерживаться. Это непростые переговоры. Тут, с одной стороны, и талибы, и ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН), которые конфликтуют, другие группировки. Нам абсолютно невыгодно, если талибы будут выдавливать эти группировки на сопредельные государства. Это очень сложные, непростые переговоры», - отметил зампред комитета Госдумы по международным делам.

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Со своей стороны, президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер оценил афганский наркотрафик в десятки тонн.

«Наркотрафик – это десятки тонн ежегодно, и он увеличивается - было 10, сейчас 12. Одно время выращивание тех или иных культур было основой тогдашней афганской экономики. Это поддерживалось рядом западных стран, потому что задача была направить этот наркотрафик к нам», - сказал Линдер.

О выводе американских военных из Афганистана президент США Джо Байден объявил в апреле 2021 года. По его словам, военная миссия завершится 31 августа.

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанАфганистанСША
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