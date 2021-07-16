Мины замедленного действия. Запад поддерживал афганский наркотрафик

США не заинтересованы в выстраивании Россией добрососедских отношений с Афганистаном, заявил на пресс-конференции в НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Главное для России – это защита наших рубежей. И во избежание раздувания конфликтов в сопредельных с нами государствах-партнерах по ОДКБ мы должны предпринимать все возможные шаги для урегулирования этого вопроса (афганского - прим. НСН). Наши задачи абсолютно понятны, у американцев – совсем другие задачи. Уходя, они оставляют там большое количество мин замедленного действия и будут препятствовать выстраиванию нами добрососедских отношений с Афганистаном», - сказал Чепа.