30.11.2023 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «2024 – год семьи: Какие законодательные инициативы ждут россиян?»

На днях Владимир Путин подписал указ, объявив 2024 год в России Годом семьи. Поддержка семьи станет одним из приоритетов работы Госдумы в 2024 году. В будущем году вырастут пособия семьям с детьми, будет проиндексирован материнский капитал — все эти средства уже предусмотрены в принятом федеральном бюджете.

Год семьи проводится в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, отмечается в документе. Правительству России поручено к 27 декабря образовать оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи. Председателем оргкомитета Путин назначил Татьяну Голикову.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какова сегодня демографическая обстановка в России?

Как изменится материнский капитал в 2024 году?

Какая помощь оказывается семьям с участниками СВО?

Какую поддержку планирует оказывать государство многодетным семьям?

Что за алиментный фонд планируется открыть в следующем году?

Какие новые методы ищет государство для улучшения демографической обстановки в стране?

Участники пресс-конференции:

Киркора Ирина Владимировна заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека;

заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека; Рыбальченко Сергей Игоревич председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ;

председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ; Карпович Наталья Николаевна руководитель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

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